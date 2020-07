“Só olham para as qualidades de Federer e para os defeitos de Djokovic”

Gilles Simon, francês que atingiu o sexto lugar do ranking mundial em 2009, elogiou Novak Djokovic numa entrevista concedida ao jornal L´Equipe, enaltecendo o esforço do sérvio, enquanto presidente do Conselho de Jogadores, para melhorar as condições dos profissionais da modalidade.

“Não há muitos jogadores que tenham lutado mais pelos jogadores de nível challenger do que Novak.

Que jogadores como Noah Rubin venham pedir a renúncia do Djokovic ao Conselho de Jogadores é um tiro no pé”, argumentou Simon, 35 anos, em referência ao tenista norte-americano, um dos maiores críticos do sérvio.

“Vai irritar-me que Djokovic bata os recordes de Federer, pois irritamme os jogadores que ganham sempre. Mas eu vejo-o como alguém humano, como Federer.

No entanto, as pessoas só olham para as qualidades do Roger e para os defeitos do Novak”, sustentou.