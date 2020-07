De regresso à tradição Carlitos Vieira Dias “solta notas” no Show do Mês

Na voz e violão, Carlitos Vieira Dias, entra uma vez mais em cena no projecto Show do Mês sob a chancela da Nova Energia, neste Sábado, a partir das 16 horas, em formato “Live”, a ser transmitido no canal 2 da Televisão Pública de Angola, TPA Internacional e nas plataformas digitais da organização.

Devido ao surto da pandemia da Covid-19 que não permite ajuntamentos, e para se evitar a propagação da doença, a organização optou por esse formato de modo a permitir também que um maior número de pessoas tenham acesso ao concerto, a partir do conforto dos seus lares.

Por essa razão, com a mesma disciplina horária como tem sido habitual neste projecto musical, ao longo das sete temporadas, com este concerto não será diferente, pois segundo o porta-voz da organização, o rigor e a qualidade que dele se exige, mantém-se.

Nelson Cantos falou a OPAÍS que se vai fazer uma viagem ao passado, revisitando o cancioneiro popular angolano, desde os clássicos aos mais tradicionais ritmos do Semba, com algumas surpresas e uma actuação sempre desejável em apreciar-se com os auspícios de Carlitos Vieira Dias.

Com temas como “Birin Birin”, “Palamé”, “Lemba Lemba”, “Mukajiami”, “Clube Maritimo”,“Eme N’Gui Mona”, “N’Gola”, “N’zala”, “Marçalina”, “Colonial”, “Passo do Sangazuza” e tantos outros deverão preencher o alinhamento de duas horas de concerto conforme o programado.

Expectativas

Desde o anúncio do espectáculo nas redes sociais, vários internautas de diferentes escalões etários, têm-se manifestado expectantes quanto à realização do show, que vai permitir como tem sido habitual em outros concertos, descontracção e animação em plena tarde de Sábado.

Hoje é o dia “D” como se costuma dizer, a contagem passou à regressiva tal como escrevem os apreciadores do concerto, que volta e meia vão partilhando os vídeos dos ensaios da semana, como se tem dado a ver no Facebook do director da Nova Energia, Yuri Simão.

O convidado

Vencedor da mais alta distinção do Estado angolano, prémio Nacional de Cultura e Artes, em 2004, Carlitos Vieira Dias é filho de Liceu Vieira Dias, considerado pela crítica como o “pai” da música moderna angolana por ter introduzido instrumentos como a dikanza e a ngoma à música urbana.

Antes de ter optado por uma carreira a solo, Carlitos Vieira Dias pertenceu a vários grupos entre os quais o conjunto os “Pérolas”, “Gingas”, “Negoleiros do Ritmo”, “Kiezos”, “África Show”, “Merengues”, “Semba Tropical”, “Banda Maravilha” e “Banda Xangola”.