Editorial: O outro vírus

Além do novo Coronavírus SARS-CoV-2, que causa a Covid- 19, que está a concentrar as atenções em todo o mundo, Angola está a lidar com um outro, altamente perigoso. Velho, mas talvez mais perigoso, para o presente e para o futuro, já que ataca preferencialmente crianças: o vírus da poliomielite.

No Centro e no Sul do país está a decorrer agora uma campanha de vacinação, para a qual deve ser alertada toda a população. É imperioso alertar, tal como o é vacinar as crianças.

Aos órgãos de comunicação social também cabe a abertura de espaços generosos nos seus noticiários, incluindo em línguas nacionais, para este assunto.

Tal como o novo Coronavírus e outros, o da pólio também gosta de espaços sem asseio. É hora também de as autoridades começarem com medidas que mudem o quadro em definitivo.