Ministro assegura excelência na formação de jornalistas para o fortalecimento da democracia

O Governo pretende, nos próximos tempos, transformar o Centro de Formação de Jornalistas (CEFOJOR) em instituição de excelência na capacitação e refrescamento de profissionais do sector, garantiu, ontem, em Luanda, o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem.

De acordo com o ministro, a intenção do Governo de transformar o CEFOJOR em instituição de excelência, que vai formar e refrescar os profissionais, revela a importância que o Executivo atribui ao segmento da comunicação social como um instrumento relevante no processo de aprofundamento das liberdades e fortalecimento da democracia.

O governante, que falava à imprensa no final de uma visita àquela unidade formativa, defendeu ser necessário melhorar as infra- estruturas da instituição, mediante a actualização do material tecnológico e reestruturação a nível interno.

De acordo com Manuel Homem, o Governo entende que se deve trabalhar com especialistas para o início do processo de transformação, uma vez que já está em curso a revisão do seu estatuto orgânico, tendo considerado ser fundamental a criação de condições humanas, organizacionais e de valorização, a todos os níveis, para que se possa atingir os objectivos preconizados.

“Se queremos ter uma comunicação social cada vez melhor, cada vez mais próxima do objectivo e para aquilo que foi constituído, é fundamental que tenhamos recursos humanos de excelência”, acrescentou.

Por outro lado, disse já existir um trabalho de colaboração com várias instituições a nível internacional vocacionadas para a formação na área de comunicação social e organizacional.