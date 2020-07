Mourinho com contundente resposta contra o antigo clube

A inoperância ofensiva do Tottenham no jogo em casa do Bournemouth, no qual os spurs não fizeram um único remate enquadrado à baliza, foi tema do dia em Inglaterra. Confrontado com a situação em comparação com o atual grande momento de fulgor ofensivo do Manchester United, JJosé Mourinho foi bastante claro.

“Os 13 penáltis assinalados a favor do Manchester United são uma ajuda. São uma grande ajuda”, disparou, seco, o português.

Ao longo desta temporada, os red devils já beneficiaram de 13 pontapés da marca de grande penalidade. Mais do que, por exemplo, aqueles que Liverpool (5), Tottenham (4) e Arsenal (3) em conjunto.