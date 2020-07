Wimbledon termina com histórica fórmula dos cabeças de série

A partir da edição de 2021, os cabeças de série no torneio de Wimbledon passarão, à semelhança do que acontece em todos os outros torneios, a ser definidos apenas e só pelo ranking do circuito ATP, anunciou nesta Sexta-feira a organização da prova do All England Club.

Desde 2002, o cálculo dos pré-designados na variante masculina adicionava à totalidade dos pontos do ranking ATP a totalidade dos pontos somados em torneios jogados em relva no último ano e ainda 75 por cento do melhor torneio jogado pelo tenista nessa superfície nos 12 meses anteriores a esse ano.