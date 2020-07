Carta do leitor: Abraço aos bons jornalistas

Por: Amândio Calufele

Benguela

Caros jornalistas e caros leitores do jornal OPAÍS que muito estimo e que tem demonstrado como é importante Angola ter mais do que um jornal diário. E ainda mais quando o outro jornal diário é do Estado, portanto, sob comando do Governo.

Sei que estamos em tempo de pandemia e que Luanda tem uma cerca sanitária que não permite que as pessoas se movimentem, mas acho que é preciso que o nosso jornalismo comece a ver bem o que se está a passar no país, porque pelos órgãos do Estado, nós estamos a viver no paraíso, mesmo com doenças e com fome e desemprego.

As imagens que nos mostram parecem de um outro país. E as notícias é só sobre o PIIM que vai resolver todos os problemas do nosso país.

Basta ver como o jornal OPAÍS e a TV Zimbo mostram a realidade, os assuntos que tratam, para vermos que o país é diferente e que precisamos mesmo de muitos órgãos de informação independentes. Continuem assim, o país Angola é quem ganha. Bem haja a todos os bons jornalistas do nosso país