Hamilton domina treino com chuva e coloca Mercedes na pole position

O seis vezes campeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, mostrou o seu domínio na chuva para colocar a Mercedes na pole position no treino classificatório deste Sábado para o primeiro Grande Prémio da Estíria, no circuito austríaco de Red Bull Ring.

Numa sessão que começou 46 minutos atrasada devido à forte chuva que cancelou o último treino livre, o britânico passou pelo spray com um tempo 1,2 segundo mais rápido do que Max Verstappen, da Red Bull.

O espanhol da McLaren, Carlos Sainz, largará em terceiro, com Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton e vencedor da corrida de estreia no mesmo circuito no final de semana passado sendo o quarto mais rápido.

“Que dia complicado”, disse o britânico após a sua actuação impressionante. “O tempo estava incrivelmente difícil para todos nós. Muitas vezes você nem conseguia ver para onde estava ir … eu amo esses dias.”

A batalha foi entre Hamilton e Verstappen, com o holandês de 22 anos, fazer a volta mais rápida a dois minutos do final, mas o campeão bateu-o, novamente, com a marca de 1min19s273. Verstappen viria a perder o controlo no seu esforço final, ao deslizar na pista.