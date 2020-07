Pepé António é o novo presidente da APF Huíla

Pepé António, como é tratado pelos mais próximos, bateu na concorrência Nzinga Carlos que admitiu que o processo eleito foi transparente.

Deste modo, o também comentador desportivo substitui no cargo João Gonçalves, este comandou a instituição durante oito anos.

Pepé António tem como linha de força para o seu mandato desenvolver o futebol a partir dos escalões de forma, usando um modelo que não dependa muito de financiamento do Governo daquela província.

O novo presidente de direcção da APFH nasceu Luanda há 61 anos, foi jogador do Benfica da capital, de 1973 a 1979. Em 1980 jogou uma temporada no Sporting de Luanda e nos anos de 1981 a 1986 fez parte do plantel do Desportivo da Chela, actual Benfica do Lubango.

De 1993 a 1995 foi treinador do Inter do Lubango e de 1996 1999 teve a mesma função no Sporting do Lubango.

A massa votante foi constituída pelo Desportivo da Huíla, Benfica do Lubango, Sporting, Inter do Lubango, Escolinha da Agricultura, Jamba Sport, Águias do Calumbiro, Renascer do Tchioco, Recreativo da Chibia, ao passo que Ferroviário da Huíla não cumpriu o seu direito de voto, ou seja, esteve ausente.