Manga da malandra

Estive em dois lugares no mesmo dia. O bairro da Terra-Nova é-me familiar e o da Vila-Alice praticamente meu lar. Sempre morei perto destes bairros. Estudei na Escola Industrial de Luanda e cheguei a dormir lá no tempo das greves estudantis. Foi lá que me foram buscar para ingressar na Rádio Nacional de Angola. Hoje seria um bem-sucedido engenheiro civil não fosse esse “desvio “que a minha vida sofreu. Eu era estudante de Construção Civil. Ao longo da minha vida de estudante sempre me cruzei com as kitandeiras. Não faltava fruta nas suas kindas. Com um escudo comprava-se boa manga e em quantidade. A minha espécie de manga preferida era a do Mussulo.

Quando íamos à praia em excursão estudantil, apanhávamos o Kapsoka, da Corimba ao Mussulo. Era um festival de mangas até começarem os tumultos estomacais. Alguns, borrados, disfarçavam e mandavam umas fimbas nas águas do mar e de lá saiam limpinhos como um carro saído da lavandaria. Como ia a dizer, estive na Terra-Nova. Não ia por aqueles lados do Beiral há um bom tempo. Pois, só agora fiquei a saber que bem à frente do Centro Médico agora há uma, como quem diz, “clínica “, (entre aspas), que faz análises clínicas.

Os leitores já devem estar a imaginar o que vou dizer à seguir. Ora, nunca há reagentes no Centro Médico. Mas, na tal “clínica “, (entre aspas) não falta. O país está feito de malandragem de chico-espertos. Muita gente a querer passar a perna no outro e ganhar vantagens prejudicando a vida alheia. Não é que uma chica-esperta estava com uma bacia a vender mangas fora de época. Com uma lata dos diabos:

– Mãe, não estamos em época de mangas, estas são daonde? – Da malandra! – Da malandra? Quem é a malandra? – A mangueira onde saiu estas… (apontou o dedo indicador para a bacia). Curioso, pedi para provar uma. Resposta da dona das mangas da malandra:

– Mili kuanzas ! Mil kuanzas? – É mili ! -Mil kuanzas é o mesmo que mili kuanzas? – Oh, mano, numecomplica. -Dá -me então de 500 kuanzas. – Essa é manga da malandra, custa caro, mano. – Mixiuuu… (lançou-me outro muxoxo com os lábios para o ar). Achei melhor bazar.

Kajim Bangala