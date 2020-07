Sané ainda não é um jogador de topo

Leroy Sané é uma das contratações sonantes do Bayern Munique para a próxima temporada. A um ano do fim do contrato com o Manchester City, o extremo de 24 anos resolveu mudar-se para a Baviera.

Em entrevista à Sky Germany, Podolski elogiou a transferência, mas deixou algumas reservas quanto ao impacto imediato.

“O que o Bayern faz é contratar os melhores jogadores, e o Sané é um bom jogador, mas ainda não é de topo. Falta-lhe experiência. Precisa de jogar regularmente na seleção e conquistar um Europeu ou o Mundial”, atirou o internacional germânico.

Formado no Schalke, Sané passou as últimas quatro temporadas no Manchester City, onde disputou 138 jogos. Internacional pela Alemanha em 21 ocasiões, fez parte dos convocados para o Euro-2016.