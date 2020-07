Trump diz que ‘algo vai acontecer com a Venezuela’, afirmando que EUA estarão ‘muito envolvidos’

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que não deixou de apoias Juán Guaidó, mas que o líder da oposição perdeu a sua força.

O presidente norte-americano falou sobre a situação política que a Venezuela atravessa. O tema foi abordado numa entrevista em Miami, Flórida, emitida no Sábado (11) pela mídia Noticias Telemundo. “Algo vai acontecer com a Venezuela, isso é tudo que posso lhe dizer, algo vai acontecer”, afirmou Trump, acrescentando que, no panorama mencionado, Washington estará “muito envolvido”.

As declarações de Trump surgem após a reunião com militares do Comando Sul dos EUA para discutir a operação anti-drogas realizada no Caribe.

Trump respondeu assim na entrevista sobre a Venezuela com José Díaz Balart à Telemundo News.

“A Venezuela era um país rico há 15 anos e foi destruído por duas pessoas, mas por um sistema, um sistema horrível, chame-o como quiser, mas é um sistema horrível”, disse.

Ele também esclareceu que não deixou de apoiar Juan Guaidó, o auto-proclamado presidente interino do país sul-americano.

“Apoio quem quer que tenha o apoio dos venezuelanos. Neste momento, Guaidó parece ser a pessoa escolhida, mas perdeu algum poder”, afirmou Trump.

Anteriormente, a autoridade eleitoral venezuelana anunciou a data da eleição da Assembleia Nacional da Venezuela.