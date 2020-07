Carta do leitor: Live no Kubico Está a Bater

Por: Tio Kanzala

Bom dia Senhor Director

A Live no Kubico está bater lá… Então a do último Domingo! foi um show autêntico e super faine. O Justino Handanga e o Mano Sabino Henda voltaram a mostrar e a demonstrar que não estão para brincadeiras. Uma tarde de Domingo fantástica. Quem não vibrou? Todos, de certeza absoluta.

Eu sempre disse e continuo a dizer que se há coisa boa neste nosso país é a música angolana. Está doce e suculenta. Os muadiês de outras areas da governação também têm de dar o tudo por tudo para estarem no ponto rebuçado. Sei que não e fácil mas e possível. Assim haverá mais alimentação, menos doenças. Muito boa saúde e tudo yoso com muito boa música para pandularmos sem limites.

Os nossos artistas e conjuntos estão no limão. Que o Governo, em particular a nossa Cultura, olhe com olhos de ver e coração de valorizar todos os handangas e sabinos que temos dentro e fora do país. Fico muito triste quando me falam de artistas que sofrem e vivem muito mal. Vamos mudar a coisa. Porque, caso contrário, quando me perguntarem: Tio Kanzala, está tudo bem? Eu respondo: está tudo bem nesse pais onde está tudo mal e só a nossa música é a melhor coisa para mim. Parabéns aos nossos manos e manas da queta angolana.

A Live no Kubico esta lá. Está a bater com muita força, como sente e afirma o kota Bonga! A Live no Kubico já está nos canais da vida e história da nossa música.

Não sei como a TPA e a Platine Line vão fazer com o fim do Covid-19, ou não. Virou e ficou compromisso connosco ao Domingo das 14h30 às 17h30. Está a kuiar. Se tirarem do ar estragam o mambo todo. Comecem já a pensar como vão fazer. Os artistas estão aí e sempre disponíveis. A bola está do vosso lado. Por favor, não nos criem mais tristezas. O que é bom deve vir pra ficar.