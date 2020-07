Disney Channel estreia II Temporada de “Hotel Transylvania”

A Segunda Temporada de “Hotel Transilvania” estreiou esta Segunda-feira, 13 de Julho, no Disney Channel

A série acompanha as aventuras de Mavis, a filha adolescente de Drácula, e dos seus amigos no hotel da família, o Hotel Transylvania.

Como Drácula faz parte do “Conselho dos Vampiros” e passa muito tempo fora do hotel, Mavis e os seus amigos, Hank, Pedro e Wendy, tentam mostrar-lhe que já são crescidos.

E, juntos, decidem colocar as suas ideias brilhantes em prática para gerir o hotel. No entanto, o grupo de amigos não contava com a chegada da tia Lydia, a assustadora irmã mais velha de Drácula, que vai impor novas regras.

Nesta Segunda Temporada da série, Mavis tenta planear o casamento perfeito no Hotel Transylvania, mas, tudo é posto em risco quando o noivo desaparece.

Mavis promete passar o dia no Spa com Wendy, mas ao mesmo tempo também combinou almoçar com as gémeas lobisomem, e como não se consegue teletransportar, vai ter que encontrar uma solução.

Por outro lado, os seus sonhos vão começar a ser assombrados por um antigo inimigo.