Jovem morto a tiro supostamente pela Polícia no Prenda

O facto aconteceu na madrugada do dia 12, Domingo, quando agentes da Polícia Nacional, no cumprimento da fiscalização das medidas a vigorar durante a Situação de Calamidade Pública, efectuavam serviço de patrulhamento na zona, e depararam-se com um aglomerado de jovens, em horário e local não autorizados.

Neste grupo de jovens estava José Teokamba Manuel e o seu amigo Maurício José Isabel, este último de 17 anos, que foram vítimas dos disparos efectuado supostamente por um polícia. O primeiro acabou perdendo a vida, sendo que o segundo ficou ferido e foi prontamente socorrido numa unidade hospitalar.

A população local diz ter havido excesso por parte da Polícia, pois não havia necessidade de se fazer disparo, e por isso, isso causou revolta ao ponto de saírem em manifestação. A manifestação dos moradores foi acompanhada de queima de pneus e colocação de barricadas na via principal, que fez com que a Polícia pedisse reforço para os dispersar.

A Polícia Nacional em Luanda, na voz do porta-voz, Nestor Goubel, reconheceu o facto e acrescentou que na intervenção dos agentes, por imprudência, um dos efectivos efectuou disparos com arma de fogo, atingindo, mortalmente, o cidadão que, em vida respondia pelo nome de José Teokamba Manuel, de 23 anos de idade.

O porta-voz disse ainda que o autor dos disparos, agente da Polícia, já se encontra detido, para responsabilização disciplinar e criminal. ⠀

José Teokamba Manuel era mototaxista, segundo a vizinhança, e estava a conviver com os amigos, dentre eles Maurício José Isabel, que foi atingido no membro inferior direito. Maurício recebeu cuidados médicos num hospital local e lembra que estavam à beira estrada, os dois usavam máscaras, e a dada altura ouviram disparos que infelizmente atingiram mortalmente o amigo.

“O Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional de Angola lamenta a morte do cidadão, endereça à família os profundos sentimentos de pesar e apela aos cidadãos a manterem à calma e a observarem as medidas e as orientações das forças da ordem face à Situação de Calamidade Pública que vigora no país”, lê-se, no comunicado da Polícia, assinado por Nestor Goubel.