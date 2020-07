Administração Municipal do Libolo garante “apoio” à equipa

Depois da tomada de posse dos novos órgão sociais do Recreativo do Libolo do Cuanza-Sul, no passado fim-de-semana, o administrador municipal daquela cidade, Rui Feliciano Miguel, garantiu à imprensa apoiar a equipa durante o ciclo olímpico 2020/2024.

Rui Feliciano Miguel reiterou ajudar a única representante da província no Girabola, Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão, de modo que o clube possa estar no topo do desporto no país.

Para concretização deste objectivo, o governante espera que todos os munícipes estejam na mesma linha de pensamento.

“Estamos regozijados pela vossa eleição, temos fé de que farão o melhor em prol do desenvolvimento da equipa”, mostrou-se confiante no sucesso da direção liderada por Luís Mariano Carneiro.

Para as próximas duas temporadas, a turma da Vila de Calulo será comandada por Romeu Filemón, coadjuvado por Afonso Paxe Filho e Ndombaxi João “Dodó”, este último vai orientar os guarda-redes.

O treinador substituiu no comando técnico André Macanga, antigo capitão dos Palancas Negras, que não chegou acordo com a nova direcção do Libolo.

Romeu Filemón já orientou vários clubes nacionais, o último foi o Kabuscorp do Palanca e a Selecção Nacional em sub-20.