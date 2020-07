EUA e Rússia: uma relação de amor e ódio interminável

Os políticos de Washington deveriam pensar em como os democratas e republicanos americanos reagiriam a um comportamento semelhante de Moscovo. Imagine o que eles fariam se a União Soviética apoiasse um golpe na Cidade do México contra o governo pró-americano eleito e, depois, convidasse um novo regime pró-russo ao Pacto de Varsóvia.

Uma multidão enfurecida de representantes de ambas as partes teriam aparecido instantaneamente, em Washington, e exigiria uma acção imediata sem se importar com as aspirações do povo mexicano e os requisitos do direito internacional.

Os críticos da doutrina das esferas de influência sacudiriam o ar no Senado e na Câmara dos Representantes, citando a Doutrina Monroe como se fosse uma escritura. Naturalmente, os políticos americanos se consideram virgens imaculadas que falam em nome de toda a humanidade.

Um pensamento tocante, mas essa visão dos Estados Unidos não é muito comum no exterior, mesmo em estados aliados. Actualmente, mesmo os europeus têm mais probabilidade de apoiar Teerão do que Washington, o que atesta a reputação sombria do governo Trump em elementos tão importantes de qualquer política como honestidade, consistência, previsão e competência. Seria útil examinar questões de segurança do ponto de vista de Moscovo.

A OTAN se expandiu e parou a 135 quilómetros de São Petersburgo, que durante a Segunda Guerra Mundial impôs um terrível bloqueio aos invasores alemães. O Ocidente tentou levar ao poder um governo hostil a Moscovo na Ucrânia um que pudesse fechar a base naval russa, em Sebastopol, e adicionar novas instalações e forças da OTAN ao longo de toda fronteira sul da Rússia, não muito longe do seu centro.

Os Estados Unidos e a Europa perseguiram sistematicamente amigos de Moscovo, incluindo a Sérvia, Síria e Coreia do Norte. Além disso, os aliados, mas, principalmente, os Estados Unidos, continuam um ataque económico brutal à Rússia, apresentando demandas irrealistas como por exemplo, a de deixar a Crimeia, que historicamente faz parte da Rússia e onde a maioria da população apoia a reunificação com a Rússia.

Mesmo que as declarações aliadas sobre intenções puras e nobres fossem verdadeiras, seria ingênuo que Moscovo aceitasse as suas garantias de fé especialmente tendo em mente como os americanos se comportam. Pense em Muammar Kadafi, que abandonou os seus mísseis e ogivas nucleares, confiou em Washington e, como resultado, foi brutalmente morto.

É claro que algumas das travessuras russas são ultrajantes, potencialmente até intolerantes. Isso pode incluir interferência nas eleições nos EUA, se for verdade, mas, na verdade, não vimos evidências conclusivas sobre o governo russo a participar nisso.

A hipocrisia de Washington é especialmente vergonhosa. Dov Levin, da Universidade Carnegie Mellon, calculou que entre 1946 e 2000, os Estados Unidos intervieram em 81 campanhas eleitorais no exterior, inclusive na Rússia. E eles fizeram isso sem arrependimento óbvio, e, certamente, sem desculpas.

Um membro da comissão de longa data da Igreja (um órgão criado em 1975 pelo Senado dos EUA para investigar a legitimidade de certas acções da CIA e do FBI – ed.), Loch Johnson admitiu: “Fazemos esse tipo de coisa desde a criação da CIA, em 1947”.

Rússia e o Taliban

A acusação de que a Rússia pagou ao Taliban pelo assassinato de americanos é muito mais séria. Mas, em primeiro lugar, pode não ser verdade. De facto, existem muitas razões para duvidar disso. Dadas as muitas fraudes notórias lançadas para atrair os Estados Unidos à guerra contra o Iraque. Os políticos de tais declarações devem ser cépticos e especialmente vigilantes.

Isso é duplamente verdadeiro para o New York Times, que fez muito para duplicar as mentiras necessárias ao governo Bush para travar uma guerra no Iraque. Nesse caso, as acusações, aparentemente, são baseadas nos testemunhos de cativos afegãos militantes do Taliban e delinquentes contratados. O governo de Cabul, portanto, trabalhou com eles, é claro, interessado em garantir que os EUA, com o seu contingente militar, não deixassem o Afeganistão.

Como um ex-oficial e investigador da CIA, John Kiriaku, alertou: “Quando você prende uma pessoa e a interroga, ela diz tudo o que acha que você quer ouvir”. E o governo interrogador, é claro, explicou aos Aliados o que queria ouvir.

Cepticismo do Pentágono

Mas mesmo os serviços especiais não concordam aqui. A porta-voz presidencial Kayleigh McEnany disse que “não há consenso sobre as alegações na comunidade de inteligência”.

O porta-voz do Pentágono Jonathan Hoffman explicou que “Até ao momento, o departamento de Defesa não tem evidências que apoiem alegações recentes”. Aparentemente, a Agência de Segurança Nacional expressou dúvidas particulares.

Um oficial de inteligência disse à CBS, sob anonimato, que a acusação “é contrária às tácticas estabelecidas e validadas do Taliban e do clã Haqqani” e “não é apoiada pelo número adequado de links”. Além disso, pagar pelo assassinato de soldados americanos é, pelo menos, uma táctica estranha.

Os talibãs já têm um incentivo para matar americanos: eles lutam contra as forças armadas dos EUA há quase 20 anos. E eles matam americanos todos os anos. A táctica usual dos governos, incluindo Washington, nesses casos, não é pagar por todos os líderes, mas oferecer apoio financeiro e / ou material: é mais fácil fornecer esse apoio e, em qualquer caso, leva a perdas inimigas.

Finalmente, os pagamentos em dinheiro simplesmente pararão de funcionar se os rebeldes decidirem que é do seu interesse interromper os combates – como foi o caso do Taliban, em Fevereiro, quando o grupo concluiu um acordo, que deveria ser seguido pela retirada das tropas americanas.

Vamos lembrar o que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão? O Taliban recebeu desde minas anti-pessoal até mísseis Stinger. Estes abateram helicópteros e aeronaves soviéticas, minaram a superioridade aérea do exército soviético. Washington desejou a morte das tropas soviéticas e quanto mais, melhor.

E eles pereceram. Durante nove anos de guerra, aproximadamente 15.000 soldados soviéticos morreram no Afeganistão e 35.000 foram feridos muitos deles feridos devido aos suprimentos dos EUA.

No final, levou Moscovo a retirar as tropas. Portanto, as queixas de Washington, na Rússia, não são realmente ouvidas. Em declarações recentes, o porta-voz da Duma, Alexei Zhuravlev, observou que os EUA gastaram biliões de dólares para matar “milhares e milhares” de soldados soviéticos.

Ao mesmo tempo, ele ressaltou que, no ano passado, no Afeganistão, apenas 22 soldados americanos foram mortos. Lembre-se: Washington treinou e armou rebeldes sírios por anos. Para quê? Matar os soldados sírios. As forças americanas se defenderam, mas em que condições? Eles ocuparam ilegalmente o território de um outro país e encontraram um grupo convocado pelo governo legal daquele país para proteger o seu território.

Hoje, Washington vende aviões militares para a Arábia Saudita, fornece munições aos sauditas e serve-se das suas armas. Para que? Para que os sauditas matem iemenitas principalmente civis.

O governo dos EUA não paga directamente aos sauditas por matar iemenitas. Mas isso não é necessário. De qualquer forma, as autoridades americanas permitem que a corte real saudita mate sem hesitação e aleatoriamente.

Finalmente, os Estados Unidos forneceram dinheiro e armas, e treinaram os militares ucranianos. A assistência fatal incluiu mísseis anti-tanque de dardo (“Spear”). O objectivo desses pagamentos e assistência é o assassinato de soldados russos e rebeldes étnico-russos.

Os EUA pagam “por chá” por todo o russo morto, isso não importa. A ajuda americana tem um objectivo: russos mortos e aliados russos mortos. No entanto, os políticos de Washington fingem estar chocados com o mero pensamento de que Moscovo poderia ajudar o Taliban a matar mais americanos.

Então o que fazer?

Retirar tropas americanas do Afeganistão, Síria e outras zonas de conflito, onde nada ameaça os interesses americanos. Dê uma olhada ao mapa: o Afeganistão não importa para os EUA. A Síria também não ameaça a América.

A presença de Washington em nenhum desses países tem algo a ver com a luta contra terroristas que operam em todo o mundo. Em vez disso, Washington passou duas décadas numa guerra ideológica, tentando construir uma democracia liberal na Ásia Central. E ainda a tentar “recriar”, à sua maneira, um país do Oriente Médio chamado Síria, destruído por uma guerra civil de 10 anos e por interferências externas.

São acções sem sentido que não justificam o desperdício de dinheiro e vidas americanas. Além disso, essas intervenções oferecem a outros países, incluindo a Rússia, a oportunidade de sangrar os Estados Unidos em vingança, lutando em muitos lugares do planeta.

Douglas “Doug” Bandow*