Executivo suspende concurso de Avaliadores Independentes

A suspensão do referido concurso vai permanecer enquanto a situação de calamidade pública no país, declarada nos termos do Decreto Presidencial nº 142/20 de 25 de Maio, se mantiver.

A abertura do concurso, por prévia qualificação para a contratação de Serviço de Avaliadores Independentes de Diamantes Brutos em Angola teve início a 9 de Fevereiro de 2020 e o processo decorreu até à apresentação das candidaturas, concretamente, no dia 3 de Julho de 2020. O concurso estava a cargo do Ministério dos Recursos Minerais e Petroleio e Gaz (MIREMPET).

BPC encerra 53 agências em todo o país

Cinquenta e três agências e postos de atendimento do Banco de Poupança e Crédito (BPC) em diversas províncias do país foram encerrados na Segunda-feira, 13, no quadro do programa de redimensionamento dessa instituição financeira angolana.

A informação foi fornecida à imprensa pela Direcção de Marketing e Imagem do BPC, indicando que as províncias abrangidas são as de Luanda, Cunene, Cuanza-Sul, Benguela, Huíla, Namibe, Cuando Cubango, Malanje, Uíge, Cabinda, Lunda-Sul, Moxico e Bengo.

Esse passo marca o início do processo de despedimento de pessoal no maior banco público do país, que viu os seus activos deteriorarem-se nos últimos sete anos, com prejuízos acumulados, até Dezembro de 2019, de 404,7 mil milhões de Kwanzas.

Na lista publicada pelo BPC, no final de Junho, a província de Luanda aparecia com 22 agências e postos a serem encerrados nesta primeira fase. Os clientes das agências e postos encerrados podem transferir as suas contas para outros postos do BPC em funcionamento nessas províncias.

Com o encerramento das agências, o BPC prevê dispensar mais de mil e 600 trabalhadores, no quadro do programa de recapitalização e reestruturação. A direcção do BPC comprometeu- se em preparar um valor na ordem dos 18 mil milhões de Kwanzas para indemnizar os funcionários, de acordo com a Lei Geral do Trabalho, acrescido de um prémio.

No princípio deste mês, o Sindicato Nacional dos Empregados Bancários de Angola instou a direcção do BPC a recuar na sua decisão de despedir trabalhadores.

Em comunicado de imprensa, o sindicato anunciou que pondera convocar, em breve, os trabalhadores do BPC para uma assembleia destinada à convocação de uma manifestação pacífica ou greve.

O BPC, cujo maior accionista é o Estado angolano, com um capital de 75%, detinha o maior número de postos de atendimento a nível do país, mais de 300.

A 17 de Abril do corrente ano, o banco sofreu um roubo interno de 400 milhões de Kwanzas, uma situação recorrente nesta unidade financeira. Huawei regista aumento de 13,1% A Huawei anunciou, na segunda- feira13, receitas de USD 64 mil milhões durante o primeiro semestre do ano, um aumento anual de 13,1%, com uma margem de lucro líquido de 9,2% (USD 5,9 mil milhões).

O relatório demonstra que as operadoras, empresas e consumidores da Huawei, atingiram os USD 22,6 mil milhões, USD 5,1 mil milhões e USD 36,2 mil milhões em receitas, respectivamente.

A empresa reitera o compromisso de trabalhar com as operadoras e com os parceiros do sector, de modo a manter estáveis as operações de rede, acelerar a transformação digital e, apoiar nos esforços de contenção de surtos locais, bem como a reabertura de economias locais.

Adianta que o complexo ambiente externo torna a colaboração aberta e a confiança nas cadeias de valor globais mais importantes do que nunca.

A Huawei é um provedor líder de infra-estrutura de tecnologia de informação e comunicação, (TIC) e dispositivos inteligentes ao nível global. Com uma gama de serviços que incluem redes de telecomunicações, tecnologias de informação, dispositivos inteligentes e serviços de computação na nuvem, a multinacional chinesa está comprometida com a expansão da digitalização a todas as pessoas, escolas, lares e organizações, em prol de um mundo inteligente e totalmente conectado.

A Huawei concentra a sua capacidade de inovar para responder às necessidades dos seus clientes, investindo fortemente em pesquisa de base, com especial foco nos avanços tecnológicos que impulsionam o mundo. Sendo um dos principais líderes do sector, conta com mais de 194.000 funcionários que actualmente trabalham em mais de 170 países e regiões.