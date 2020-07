Lunda-Norte tem novo líder no andebol 

O dirigente, Celso Muteba, foi ontem eleito presidente da Associação Provincial de Andebol da Lunda-Norte, visando o ciclo olímpico 2020/2024.

Em lista única, com dez pontos, num pleito que contou com a participação de dois clubes, Celso Muteba substitui no cargo José Ambeno.

O novo líder do desporto das sete linhas da terra do diamante disse que irá igualmente intensificar a colaboração com as instituições de ensino para incentivar à prática da modalidade, através de realizações permanentes de campeonatos escolares.

O mesmo responsável revelou que uma das linhas de força do seu mandato será “caçar” talentos nas escolas para a formação de clubes visando a participação em competições nacionais.

Celso Muteba acrescentou que, entre os desafios do novo elenco, consta o relançamento do andebol masculino, por via de um trabalho abrangente nos escalões infanto-juvenis, juniores e seniores.