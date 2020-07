Novo presidente do Interclube promete dias melhores

Há largos anos sem vencer o Girabola, Campeonato Nacional de futebol, o novo presidente do Interclube, Alexandre Canelas promete dias melhores no ciclo olímpico 2020/2024.

Em declarações à imprensa, o responsável fez saber que está em curso um estudo para analisar os pontos altos e baixos do clube afecto à Polícia Nacional.

Estar entre os melhores clubes do continente africano é a meta da formação azul e branca nos próximos tempos, segundo Alexandre Canelas.

Por isso, vai priorizar a componente administrativa e técnica, uma vez que o desporto actualmente tornou-se numa indústria rentável.

Mas, é importante accionar mecanismos de gestão desportiva que permita atingir resultados a curto, médio e longo prazo neste ciclo olímpico.

“Fizemos um estudo profundo daquilo é ou foi o clube nos últimos anos, porém conseguimos identificar aonde é que estão as falhas”, disse o novo presidente do Interclube.

No que concerne as outras modalidades, a direcção azul e branca vai fazer um investimento profundo nas bases e nas infraestruturas.

O Interclube, por não viver somente do futebol e do basquetebol, vai dar o litro noutras modalidades para elevar também o nome do clube no continente.

O atletismo é das modalidades que mais cartas vai dando a formação da Polícia Nacional, aliás na disciplina de fundo já conquistou tudo em Angola, incluindo a São Silvestre, corrida pedestre de fim-de-ano que sai às ruas de Luanda no dia 31 de Dezembro.

Com o judo, o Interclube também já elevou o nome de Angola dentro e fora do continente africano, por isso a direcção quer trabalhar para ser sempre uma referência.

Alexandre Canelas substitui no cargo Alves Simões, dirigente que conquistou vários troféus com as cores da equipa azul e branca.