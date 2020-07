Sim, o que é solidariedade?

Nos dicionários, é definido como “unidade ou acordo de sentimento ou ação, especialmente entre indivíduos com um interesse comum; apoio mútuo dentro de um grupo.”

É principalmente para e sobre nós, os indivíduos que vivem lado a lado, juntos. Para podermos nos chamar de “sociedade”, devemos respeitar a vida, a liberdade e as crenças um do outro. Por outro lado, não devemos esquecer que “mostrar respeito” é vital, mas não é suficiente. Temos que ter regras comuns que proporcionem um playground para todos nós. O estado de direito estabelece esse campo de jogo igual e justo. É o suficiente? Não acredito. Também precisamos sentir o significado, a beleza e o poder da solidariedade. Em turco, temos o ditado “aquele que dorme com o estômago cheio enquanto o vizinho está com fome não é nosso”. Embora respeitemos um ao outro e o Estado de direito, também devemos ajudar e ajudar um ao outro. Só então temos todo o direito de acreditar em um futuro melhor para todos.

Mas não limite a solidariedade a apenas ajudar um ao outro. Deixe-me dar um exemplo diferente. As regras comuns devem ser válidas e aplicáveis a todos. Essas regras fornecem uma estrutura geral para os indivíduos viverem juntos. Mas essas regras são perfeitas? Ou, mais precisamente, essas regras fornecem plena igualdade, segurança e justiça? Bem, acredito que para cada indivíduo em nosso mundo, a resposta é (e deveria ser) não. Essas regras e estruturas para nossas vidas nunca serão perfeitas, porque nossas vidas, necessidades, metas e desafios, juntamente com o nosso mundo, estão mudando inevitavelmente e continuamente.

Então, nós, os indivíduos que vivemos em uma sociedade, usando nossas regras existentes, conversaremos e negociaremos para desenvolver nossas regras para uma vida melhor e uma sociedade melhor. Isso é democracia e mais um tipo de solidariedade.

Agora, como embaixador da Turquia ou, em outras palavras, como diplomata que trabalha para desenvolver relações em todas as esferas da vida entre dois países e duas sociedades, deixe-me fazer uma pergunta, queridos leitores. Todos os princípios acima também são válidos para a comunidade de estados que vivem juntos lado a lado em nossa aldeia global? Claramente sim, eles são totalmente válidos.

Pense nos dias de pandemia de Covid-19 que afetam não apenas nossas próprias sociedades e países, mas todo o mundo. Lembramos mais uma vez a importância vital do respeito, regras comuns e solidariedade. Mas quero dar outro exemplo diferente.

Em 15 de julho de 2016, a organização terrorista Fetullahist (FETO) planejou e tentou capturar a República Turca por uma tentativa frustrada de golpe. Eles estavam seguindo as ordens de Fetullah Gülen, que afirma ser o “Escolhido”, em outras palavras, que abusa das crenças religiosas das pessoas. Membros dessa organização clandestina, criminosa e terrorista, alguns dos quais se infiltraram em nosso exército usaram força militar letal contra civis inocentes, matando 251 civis e ferindo milhares. Eles tentaram assassinar o presidente da República da Turquia. Eles atacaram o Primeiro Ministro e bombardearam a Grande Assembleia Nacional Turca. Em resumo, eles tentaram destruir a ordem democrática e constitucional da Turquia, derrubando o governo e as instituições democraticamente eleitas de nossa República.

Você sabe o que aconteceu? Cidadãos da República da Turquia, homens e mulheres “normais” e “comuns” de todo tipo de crença política ou religiosa disseram “não” a esses terroristas da FETO com suas vidas para proteger sua sociedade e seu país.

Este foi um exemplo histórico de respeito, Estado de Direito e solidariedade pelo bem comum. Agora, depois de quatro anos, todos os cidadãos turcos ainda se lembram daquela noite de 15 de julho e oram em todas as línguas que conhecem pelas almas dos cidadãos da Turquia que foram assassinados por terroristas da FETO.

Mas foi um fim? Não. A organização terrorista da FETO ainda tem “filiais”, “seguidores”, “mecanismos de lavagem de dinheiro” e as chamadas “escolas” em muitos países.

A Turquia, de acordo com os princípios comuns de respeito, Estado de Direito e solidariedade, ainda vê uma prioridade para demonstrar a ameaça que a FETO representa para a segurança de outros países onde permanece ativa.

Ao lavar o cérebro de jovens em suas chamadas “escolas” fundadas sob o pretexto de atividades de treinamento, eles ainda podem doutrinar seguidores radicais, que seguem as instruções da organização sem questionar. Eles ainda estão lavando dinheiro para suas ambições sombrias através de suas “escolas” e “empresas” usando todos os meios e meios.

Portanto, queridos leitores, a luta contra o terrorismo é mais um exemplo da importância da solidariedade em nosso mundo. Não devemos esquecer o fato de que no mundo de hoje nada, absolutamente nada permanece isolado.

Tudo, bom ou ruim, também viaja por toda parte. Look at the little virus of Covid- 19. Veja o pequeno vírus do Covid-19. Todo e qualquer país precisa de solidariedade nesta luta global contra o Covid-19. O terrorismo é o mesmo, como vemos na FETÖ, como vemos em outras organizações terroristas semelhantes que abusam de qualquer religião ou etnia como seu “terreno legítimo”. Ele não fica e não fica em um único local e afetará inevitavelmente todos os outros. Portanto, devemos estar sempre em solidariedade. Porque não apenas as coisas ruins viajam entre fronteiras. Coisas boas como bem-estar, saúde, solidariedade, liberdade também viajam por toda parte. Tudo o que precisamos é fechar as mãos com firmeza. Porque todos nós estamos vivendo na mesma, pequena mas bela vila.

Estou sinceramente feliz e orgulhoso de trabalhar aqui em Angola como embaixador da Turquia. Dois países que conhecem e se lembram da importância não apenas do respeito e do Estado de Direito, mas também da solidariedade e que têm todo o direito de acreditar em um amanhã melhor.

Alp Ay

Embaixador da Turquia em Angola