Nova edição da “Banca em Análise” apresentada este mês em Angola

A sessão de lançamento será exclusiva para convidados e tem agendada a abordagem da temática “O papel da Banca na recuperação de Angola”. O evento vai respeitar as normas em vigor e a actual conjuntura sanitária causada pela pandemia da Covid- 19 e contará com a participação de oradores para analisar o actual paradigma do sector financeiro em Angola.

Segundo os promotores da iniciativa a “Banca em Análise” é uma das principais iniciativas da Deloitte Angola e pretende ser um contributo sólido para uma reflexão informada dos agentes económicos nacionais.

São já no total 14 edições do estudo que se tornou uma referência em Angola e através do qual “a Deloitte tem reforçado o forte compromisso com o país e com o seu sistema financeiro”, segundo refere José Barata, Presidente da Deloitte Angola.

“No período especialmente desafiante que Angola e o mundo atravessam, a Deloitte assume-se como um parceiro de referência, tendo em vista o desenvolvimento sustentado do país e dos seus cidadãos”, conclui o responsável.

A 14ª edição do “Banca em Análise” inclui a informação financeira dos bancos a operar em Angola com referência aos exercícios económicos de 2018 e 2019, assim como trás um breve enquadramento macro-económico mundial e angolano, bem como um conjunto de entrevistas aos responsáveis das principais entidades a operar no sector financeiro com o balanço do ano passado e as perspectivas para o futuro, em linha com o formato das edições anteriores.

