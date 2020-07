Presidente cessante da APA do Huambo assume recandidatura

O presidente cessante da Associação Provincial de Atletismo do Huambo, Valentim Naúle, prometeu recandidatar-se à presidência da instituição para o ciclo olímpico 2020/2024, pleito agendado para o princípio do próximo mês.

Caso vença, o responsável garantiu dar continuidade dos projectos que ficaram pendentes no mandato que está prestes a terminar, ou seja, massificar a modalidade em todos da província e apostar na formação de juízes.

“Vamos procurar formar juízes mediadores de percurso, bem como trabalhar com o gabinete da juventude, cultura e desporto que têm dado muito apoio na execução das nossas tarefas tudo em prol do desenvolvimento do atletismo”, revelou.

Apesar de a Associação contar durante o seu mandato com o apoio do Governo local em algumas vezes, Valentim Naúle reconheceu que faltou mais condições de trabalho para que o seu elenco cumprisse que com o objectivo integra.

“Tivemos amigos que ajudaram-nos a realizar a prova de 21 de Setembro, certame que visa saudar as festas da cidade do Huambo, bem como a prova do Cuíma que serviu como Campeonato Nacional de Corta-Mato”, mostrou-se agradecido.