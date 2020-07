Tropas dos EUA retiram-se de 5 bases no Afeganistão

Desde que os EUA começaram a ocupação do Afeganistão em 2001, as tropas tiveram de auxiliar o governo de Cabul na sua luta contra o território ocupado pelo Talibã

Os EUA fecharam cinco bases militares no Afeganistão como parte de um entendimento com o Talibã, acordado há mais de quatro meses, revelou na Terça-feira (14) um representante da Casa Branca.

O acordo prevê a retirada das forças norte-americanas das bases nos primeiros 135 dias, afirmou o representante especial do presidente norte-americano Donald Trump para as conversações, Zalmay Khalilzad.

Chegamos ao Dia 135, um marco fundamental na implementação do Acordo EUA-Talibã. Os EUA trabalharam arduamente para cumprir a primeira fase dos seus compromissos no âmbito do acordo, incluindo a redução de forças e a saída de cinco bases.

As tropas da OTAN caíram em números proporcionais De acordo com a emissora afegã Tolo, as cinco instituições militares agora fechadas estão localizadas no sul e leste do Afeganistão, nas províncias de Helmand, Uruzgan, Paktika e Laghman.

As bases norte-americanas significativamente maiores em Bagram, fora da capital Cabul, e Campo Aéreo de Kandahar permanecem operacionais. Como parte da sua dedicação em reduzir a presença das tropas, os EUA reduziram o número de soldados para 8.600, uma redução significativa dos 100 mil em 2010.

Violência no Afeganistão Um grupo islâmico afegão atacou uma instalação governamental na capital da província de Samangan, Aybak, perto do escritório da Direcção Nacional de Segurança do Afeganistão, apenas um dia antes da retirada, resultando na morte de 11 funcionários de segurança e ferindo cerca de 63 civis, incluindo crianças, de acordo com relatos da mídia.

Khalilzad condenou os ataques de Segunda-feira (13) em meio ao aumento da violência entre os Talibãs e as forças afegãs nos últimos meses. “A violência tem sido alta, especialmente nos últimos dias e semanas.

Os afegãos continuam a morrer em grande número sem nenhuma razão. O ataque do Talibã hoje numa capital provincial contradiz o seu compromisso de reduzir a violência até que um cessar-fogo permanente seja alcançado nas conversações intra-afegãs”, afirmou o representante dos EUA.

O confronto tem visto a libertação e troca de prisioneiros de ambos os lados como parte do acordo entre os EUA e o Talibã. O governo afegão libertou 4.199 talibãs detidos e o grupo rebelde, por sua vez, libertou 779 militares pró-governamentais, segundo a emissora Al-Jazeera.

Apesar das trocas, as conversações sobre um acordo de paz foram bloqueadas, atrasando a data de implementação original no início de Março.