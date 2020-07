Candidato derrotado na APF Huíla apresenta recurso e vencedor toma posse

O candidato derrotado nas eleições da Associação Provincial de Futebol (APF) Huíla, Nzinga Carlos, apresentou uma reclamação à comissão eleitoral depois do acto.

No pleito eleitoral referente ao ciclo olímpico 2020/2024, realizado na semana passada, o candidato notou irregularidades no processo de votação.

Por não ter sido atendido, o mesmo adiantou que vai levar a sua reclamação à Direcção Provincial dos Desportos para se aferir melhor a situação em questão. Implica que nos próximos dias o caso regressa à ribalta, segundo uma fonte na cidade do Lubango, palco onde decorreu o pleito.

Ainda assim, o recém-eleito presidente de direcção da Associação Provincial de Futebol (APF) Huíla, Pedro António, toma posse hoje, às 10:00.

O novo presidente substitui no cargo João Gonçalves. Este dirigiu o futebol naquelas paragens durante oito anos, ou seja, teve dois mandatos.

Durante o seu mandato, Pedro António tem o objectivo de dar uma nova dinâmica ao rei futebol nos escalões de formação e massificar mais a modalidade.

Além do Desportivo da Huíla, Benfica do Lubango, Sporting, Inter do Lubango, Escolinha da Agricultura, Jamba Sport, Águias do Calumbiro, Renascer do Tchioco, Recreativo da Chibia e o Ferroviário da Huíla são as equipas que participam com frequência nas provas sob égide da APFH.