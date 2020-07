DJ’s veteranos agitam Live beneficente

Amanhã, Sábado, 18 de Julho, no quadro do projecto ao vivo “éKwanza”, está reservado um inédito momento na televisão angolana, com a actuação de dois DJs lendários do djing nacional: Malvado e João Lopes tocam pela primeira vez, em directo, para a televisão e prometem agitar os pratos e os telespectadores em casa.

Habituados a tocar juntos em vários eventos, os dois DJs terão um desafio ainda maior, animar todo o público em casa, através de uma transmissão televisiva para todo o país que prometer ser, no mínimo, memorável.

A partir das 16h30 no ZAP Viva, ambos irão confirmar o seu estatuto de DJs com créditos firmados.

“Temos noção que seremos vistos pela maior audiência de televisão em Angola, mais exigente e diversificada; dos mais novos aos mais adultos, todos irão identificar-se com o nosso show”, prometem os dois artistas.

Malvado e DJ João Reis prepararam ao pormenor o line up da sua performance. Adivinha-se uma dinâmica viagem musical aos sucessos do presente e do passado, num concerto que tem tudo para ser nostálgico e ao mesmo tempo contemporâneo e de boas vibrações.

Enquanto o Malvado e João Reis agitam os pratos, os telespectadores serão chamados a ajudar as pessoas mais carentes, fazendo doações através do serviço é-Kwanza.