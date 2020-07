Huawei com receitas globais de USD 60 mil milhões no primeiro semestre de 2020 

A informação consta no relatório económico do primeiro semestre da instituição enviado ontem a OPAÍS. A margem de lucro líquido situou-se em 9,2 % um total de USD 5,9 mil milhões de USD.

O relatório demonstra que as operadoras, empresas e consumidores da Huawei, atingiram os 22,6 mil milhões USD, 5,1 mil milhões USD, e 36,2 mil milhões USD em receitas, respectivamente.

Refere que os dados financeiros divulgados são dados não auditados, compilados em conformidade com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro.

A Huawei é um provedor líder de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes a nível global. Com uma gama de serviços que incluem redes de telecomunicações, tecnologias de informação, dispositivos inteligentes e serviços de computação na nuvem.

No seu portfólio integral de produtos, a companhia oferece soluções e serviços competitivo quanto seguro. Através da colaboração aberta com parceiros do ecossistema globos, a empresa cria valor de longo termo para os seus clientes, estando empenhada em capacitar as pessoas, enriquecer a vida doméstica e inspirar a inovação nas organizações de todas as formas e dimensões.

A Huawei reitera o compromisso de trabalhar com as operadoras e com os parceiros do sector, de maneiras a manter estáveis as operações de rede, acelerar a transformação digital e, apoiar nos esforços de contenção de surtos locais, bem como a reabertura de economias locais.



A companhia chinesa concentra a sua capacidade de inovar para responder às necessidades dos seus clientes, investindo fortemente em pesquisa de base, com especial foco nos avanços tecnológicos que impulsionam o mundo. Sendo um dos principais líderes do sector, conta com mais de 194.000 funcionários que actualmente trabalham em mais de 170 países e regiões.