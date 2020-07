Internacional da selecção das Honduras reforça 1º de Agosto

A direcção do 1º de Agosto, encabeçada por Carlos Hendrick, oficializou ontem a contratação do internacional hondurenho Brayan Josué Moya, de 26 anos, por duas temporadas, visando a época futebolística 2020/2021.

Segundo o site da turma do RI- 20, o médio ofensivo veste a camisola militar para conquistar o penta-campeonato e fazer uma campanha de sucesso na Liga dos Clubes Campeões de África, bem como na Taça de Angola, segunda maior competição do calendário da Federação Angolana de Futebol (FAF).

O internacional hondurenho, representava as cores do Zulia Futebol Club da primeira divisão do campeonato da Venezuela, onde marcou 39 golos em 17 jogos, na temporada 2019/2020.

Brayan Moya é um médio ofensivo que pode também actuar como médio direito e ponta de lança, soma cinco internacionalizações pela selecção A das Honduras e teve uma passagem positiva pelo CD Olimpia, clube que o projectou no futebol profissional.

A direcção da turma afecta às Forças Armadas Angolanas anunciou o regresso do lateraldireito Mona que representou na época passada o Recreativo da Caála (do Huambo).

O avançado Zini, atleta que esteve presente na excelente campanha da Selecção Nacional em sub-17 no Mundial do Brasil, ascendeu ao escalão sénior e reforça o sector ofensivo do clube. Por sua vez, os militares ponderam também o regresso do guarda-redes Nsesani que está na Académica do Lobito por empréstimo.