Jorge Jesus de volta ao Benfica depois de quase cinco anos

Jorge Jesus é o novo treinador do Sport Lisboa e Benfica. A notícia foi avançada pela TVI e confirmada pela TSF. O técnico de 65 anos chegou a acordo com o clube da Luz. As águias devem pagar a cláusula de rescisão do contrato do até agora técnico do Flamengo, no valor de um milhão de euros.

O treinador português regressa ao Benfica, clube onde esteve seis temporadas entre 2009 e 2015, quando saiu para o Sporting em final de contrato.

Contatado pela TSF, o gabinete de imprensa do Flamengo recusou comentar e garante que nem o Benfica ou representantes de Jorge Jesus não falaram com o clube. E lembra ainda que o técnico tem treino marcado para terça-feira no Rio de Janeiro.

TSF