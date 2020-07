Adão volta ao cubico, decepciona Bolinha e a família vira-se contra si

O episódio deste Domingo, 19 de Julho, do no Cubico dos Tuneza, terá, novamente, Adão no centro das atenções. O jovem engenheiro voltou ao Cubico da pior maneira possível: desrespeitou a mãe Bolinha, chamando-a “Gorda” e “Feia”.

Após essa atitude, mostrou uma outra faceta, a de alguém mal-educado e sem compostura. A atitude despropositada de Adão criou uma onda de revolta e insatisfação em casa. Os demais solidarizam-se com a matriarca e viramas costas ao engenheiro.

Inclusive, pretendem exigir que este abandone a casa. Como seguir em frente com esta intenção, quando é o filho mais velho quem, literalmente, paga todas as contas do kubico mais agitado de Angola? Intitulado “Dos Dois Lados Ganho na Mesma”, a história será transmitida no Canal ZAP Viva a partir das 21 horas.

Em termos de reflexão, a história aborda o recorrente caso de filhos que, com o passar do tempo, rebelam-se contra os pais, sobretudo quando passam a ser financeiramente autónomos. No Cubico dos Tuneza é uma produção do ZAP Estúdios. É o programa televisivo humorístico de maior sucesso da actualidade.

Retrata o dia-a-dia da típica família angolana, integrada por uma mãe vaidosa, que lidera o grupo das mamãs sofredoras; um pai antigo combatente, amigo de todos os generais do país, que passa a vida a reivindicar os seus 23 mil Kwanzas que nunca lhe foram pagos; um filho mais velho que sustenta toda a família e um filho profissionalmente desocupado, que investe a maior parte do tempo nas redes sociais.