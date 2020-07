Carta do leitor: Que mal fez o Kifica?

Caro director,

Moro no Kifica, estamos há duas semanas sem uma gota de água. Para nós é normal, nunca tivemos água com regularidade, mas eu pergunto, mesmo até agora, na época da Covid-19?

Não se o objectivo é só nos tirar o dinheiro com as cisternas ou se é já para nos matar de uma vez.

Aqui há muitas crianças, é uma zona nova e com muitos casais jovens, será que alguém já decidiu que esta população merece algum castigo?

Já não vêm pôr asfalto, a luz ainda melhorou um pouco, mas será que temos de sofrer assim tanto com falta de água e ruas esburacadas e cheias de areia?

Quem mora aqui sabe que estas casa até começaram as ser construídas por cada um em lotes definidos pelo Governo Provincial antes do início do Lar do Patriota. Mas como lá moram grandes chefes e não têm ao lado um bairro Chinguali como aqui, com pobres que vieram do Sul, então lá está tudo bonito, com asfalto e luz. Aqui nada.

Eu só queria que alguém me explicasse as razões de nunca termos água nas torneiras.

Que mal fez o Kifica senhores dirigentes?