Editorial: As crianças e a Covid-19

É muito simples, as crianças perceberam o perigo da Covid-19 muito cedo. basta qualquer adulto perguntar a uma criança sobre o que se trata e que comportamentos devem ser adoptados perante a doença para logo perceber que elas sabem tudo. Muito mais do que os adultos.

Há casos em que elas vigiam o comportamento dos adultos, não toleram falhas, sabem que podem ser expostas ao perigo.

Mas não podem muito, estão em casa e mesmo assim muitas delas adoecem. Nem sempre os adultos são suficientemente cuidadosos.

A iniciativa da fundação Arte e Cultura e do UNICEF narrada na página 12 desta edição é de todo louvável, há que falar com as famílias, há que falar sobre as famílias, há que falar com as crianças, há que falar sobre as crianças. E, sobretudo, há que protegê-las. Estão sob uma pressão descomunal, todo o seu mundo se transformou, ao ficarem meses fechadas dentro de casa.