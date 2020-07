Protestos eclodem em Michigan após estudante ser presa por não fazer trabalhos de escola online

Centenas de estudantes da região de Detroit, no Estado norte-americano de Michigan, participaram em protestos nas suas escolas de ensino médio, pedindo a soltura de uma colega de classe que está detida num reformatório juvenil após não ter completado trabalhos escolares durante as aulas à distância no último semestre.

A estudante de 15 anos, chamada de Grace na reportagem original da ProPublica que descreveu a sua situação, estava em liberdade condicional por ter brigado com a mãe e roubado.

A ProPublica reportou que Grace, que tinha Transtorno de Défice de Atenção, ficava facilmente distraída quando estudava em casa e ficou para trás no ensino à distância. Um juiz de um tribunal de Michigan determinou a detenção de Grace em Maio, citando o trabalho escolar como uma violação da liberdade condicional.

Na tarde de Quinta-feira, manifestantes reuniram-se no Colégio Groves, no subúrbio de Beverley Hills, antes de se dirigirem até ao tribunal do condado de Oakland County e a procuradoria regional com faixas a pedir “Liberdade para Grace”.

Estudantes na manifestação disseram à Reuters que o desempenho acadêmico de Grace não era excepção, enquanto o país lida com a pandemia de coronavírus. “Muitas pessoas ficaram para trás em trabalhos neste semestre, ninguém teve motivação para fazer nada, pois os professores não estava a ensinar e estávamos todos online.

Eu conheço tanta gente que não fez o dever de casa”, disse Prudence Carter, 18, que está a formar-se no ensino médio. “Não parece que o juiz ou quem trabalha no caso saiba como funcionam os prazos e notas, e como as coisas estão estruturadas durante o confinamento por causa da pandemia”, disse Geoff Wickersham, um professor de estudos sociais da escola à Reuters no protesto.