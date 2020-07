Coreia do Norte testa sua própria vacina para Covid-19, apesar de não reportar casos

Actualmente, os cientistas do país estão a usar a enzima conversora da angiotensina 2 (ACE2). As pesquisas estão a ser lideradas por um instituto de biologia médica da Academia de Ciência Médica do Norte, pertencente ao país, publicou a agência Yonhap, citando o site do governo norte-coreano Mirae.

Ainda segundo o país, testes da vacina feitos em animais já confirmaram a imunogenicidade e segurança do medicamento, enquanto testes clínicos se iniciaram ainda neste mês.

Enquanto isso, cientistas do país discutem a realização da terceira fase do estudo clínico para o desenvolvimento do medicamento.

País sem casos

Apesar do anúncio do desenvolvimento da vacina, a Coreia do Norte não reportou oficialmente casos da Covid-19. No início do mês, o líder Kim Jong-un ressaltou que o seu país logrou um “brilhante êxito” na luta contra a pandemia, publicou a agência KCNA. Para Kim, tal sucesso seria o resultado da “unanimidade” do povo norte-coreano sob os ditames do Comité Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia.