Feira da Batata e do Milho marcada para Agosto

O Governo do Bié anunciou, na Sexta-feira, a realização da 2ª edição da Feira da Batata e do Milho, na cidade do Cuito, para finais de Agosto deste ano.

De acordo com o governador provincial, Pereira Alfredo, que falava à imprensa no final de uma visita ao Largo da Solidariedade, local escolhido para o evento, apesar do país estar a viver a pandemia da Covid-19, a feira será realizada como forma de incentivar os produtores/agricultores. Conforme o governador, estão a ser tratadas as questões relacionadas com as medidas de biossegurança.

Na 1ª edição foram realizados negócios avaliados em mais de 300 milhões de Kwanzas. O evento contou com a presença de 172 expositores. Na presente época agrícola, a província do Bié prevê colher 800 mil toneladas de produtos diversos, com realce para cereais (milho e arroz) e hortícolas, envolvendo mais de 101 mil famílias, assistidas através do projecto Mosap II, no âmbito do Programa Rural e de Fomento à Agricultura.

Consta ainda a colheita de 300 mil toneladas de milho, mil e 185 de arroz, 109 mil de leguminosas e outras de tubérculos (mandioca, batata rena e batata doce), em 400 mil hectares.

Actualmente, o sector da Agricultura no Bié controla oito mil e 797 cooperadores, em 245 cooperativas e 52 mil e 892 camponeses associados. Com um milhão 455 mil 255 habitantes, a província controla 1.321 associações de camponeses e 850 escolas de campo, das mil e 360 previstas, até 2021.