Número de mortos em afundamento de barco de imigrantes turcos sobe para 50

O número de mortos por um desastre de barco de imigrantes no Lago Van, no Leste da Turquia, aumentou para 50, informou o escritório do governador, no Sábado, após três semanas de operações de busca.

Acredita-se que o barco que afundou em 27 de Junho transportava entre 55 e 60 migrantes, segundo o ministro do Interior Suleyman Soylu. Cinco pessoas foram presas em relação ao incidente.

Cinco corpos foram recuperados do lago no Sábado, elevando o número de mortos confirmados para 50, informou o gabinete do governador. Lake Van fica perto da fronteira da Turquia com o Irão, de onde migrantes do Irão, Afeganistão e outros países cruzam regularmente para a Turquia rumo ao oeste em direcção à Europa.

Sete pessoas morreram e 64 foram resgatadas, quando um barco transportando migrantes do Paquistão, Bangladesh e Afeganistão afundou no lago em Dezembro. Mais de um milhão de pessoas chegaram à Grécia da Turquia em 2015-16. Os números caíram, acentuadamente, após um acordo de 2016 entre a UE e a Turquia para Ancara recuperar os migrantes em troca de fundos.

No início deste ano, dezenas de milhares de migrantes tentaram atravessar a Grécia através das fronteiras terrestres e marítimas depois que Ancara disse que não os impediria mais. A Turquia, lar de 3,6 milhões de sírios, a maior população de refugiados do mundo, havia dito que abriria a fronteira, porque estava alarmada com a perspectiva de outra onda de refugiados fugindo da guerra no Noroeste da Síria.