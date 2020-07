Rússia realiza exercícios militares no Sudoeste em meio a um conflito entre Azerbaijão e Arménia

A Rússia está realiza exercícios militares para testar a sua prontidão de combate em meio a confrontos entre as forças aliadas do Azerbaijão e da Arménia, disse o ministro da Defesa da Rússia ao seu colega azeri, no Sábado.

O Ministério da Defesa descreveu os exercícios como uma verificação de rotina da capacidade do exército para garantir a segurança na região Sudoeste da Rússia. Mais de uma dúzia de soldados arménios e azeris foram mortos nos últimos dias em confrontos entre as duas ex-repúblicas soviéticas que há muito estão em desacordo com o rompimento do Azerbaijão, principalmente a região arménia de Nagorno-Karabakh.

A Rússia, que tem uma base militar na Arménia, instou os dois lados a cessar fogo e a mostrar restrições. O Kremlin disse que Moscovo está pronto para agir como mediador. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e Sakir Hasanov, do Azerbaijão, discutiram os confrontos num telefonema, no Sábado.

Os exercícios envolvem cerca de 150 mil soldados e 400 aeronaves, de acordo com o Ministério da Defesa. Os dois lados acusam-se de bombardear alvos e aldeias militares, e o Azerbaijão avisou a Arménia que poderia atacar a usina nuclear de Metzamor se o seu reservatório de Mingechavir ou outros pontos estratégicos fossem atingidos.

O primeiro-ministro arménio Nikol Pashinyan disse, no Sábado, que o Azerbaijão representa uma ameaça ao seu país e à segurança global, dizendo que a ameaça de atacar uma de suas usinas nucleares é “uma ameaça para cometer terrorismo”. A Rússia considera a Arménia um parceiro estratégico na região Sul do Cáucaso e fornece armas.