Urumqi, no Oeste da China, entra em ‘modo de guerra’ depois de relatar 16 casos de coronavírus

Urumqi, capital da região Oeste da China, Xinjiang, entrou em “modo de guerra” e lançou um plano de resposta a emergências depois de a cidade notificar 16 novos casos de coronavírus na Sexta-feira.

A emissora estatal CCTV citou autoridades não identificadas como tendo dito numa entrevista colectiva, no Sábado, que a cidade suspendeu as reuniões e ordenou que as comunidades restringissem as visitas a outras famílias. Ele pediu às pessoas que não fizessem viagens desnecessárias fora da cidade e ordenou testes de infecção para quem precisasse deixar Urumqi, com o objectivo de impedir a propagação do vírus.

Também realizou testes gratuitos de infecção em toda a cidade, disseram as autoridades na conferência de imprensa como parte do que os oficiais denominaram resposta “em tempo de guerra”.

Na sua conta oficial no Weibo, no Sábado, o governo regional disse que todas as novas infecções recentes e casos assintomáticos relatados na região autônoma estavam em Urumqi. Rui Baoling, director do centro de controlo e prevenção de doenças em Urumqi, disse em entrevista colectiva que os casos recentes na cidade foram associados a um conjunto de actividades, com todos os casos confirmados e infecções assintomáticas relatadas no distrito de Tianshan, informou a CCTV.

Ela não disse que actividades estavam envolvidas. “A epidemia desenvolveu-se rapidamente”, afirmou Rui. Xinjiang, lar da maior parte da minoria étnica uigur da China, até agora evitou o pior da pandemia de coronavírus que eclodiu na cidade de Wuhan, no centro da China, no final do ano passado.

Em 17 de Julho, a região registou um total de 17 casos de coronavírus, além de 11 casos assintomáticos. Outras 269 pessoas estavam sob observação médica, segundo a comissão regional de saúde. Relatou outros 12 casos assintomáticos a partir do meio-dia de Sábado.

Fonte de infecção

A cidade lançou um plano de resposta a emergências na Sextafeira, para analisar casos confirmados e infecções assintomáticas, informou a emissora estatal CCTV, acrescentando que o governo realizará investigações epidemiológicas para rastreiar a origem da infecção, a fim de garantir que ninguém seja esquecido. “A situação da epidemia é geralmente controlável”, disse Rui à mídia estatal.

Medidas de controlo de epidemias na cidade levaram ao cancelamento de mais de 600 vôos regulares no Aeroporto Internacional Urumqi Diwopu, ou mais de 80% do total diário habitual, mostraram dados da empresa de dados de aviação Variflight. Urumqi também suspendeu os serviços de metrô no final da Quinta-feira. Incluindo os 16 casos em Urumqi, a China registou 22 novos casos de coronavírus no continente em 17 de Julho, contra 10 no dia anterior, informou a autoridade de saúde no Sábado.

Seis outros foram casos importados. A China relatou 14 novos pacientes assintomáticos, contra cinco no dia anterior. A capital da China, Beijing, sofreu um surto de infecções por coronavírus no mês passado, em resposta ao qual o governo restabeleceu rigorosas medidas de controlo que foram usadas em todo o país no início do ano para reprimir a primeira onda de infecções.

As medidas parecem ter controlado o surto. Na Sexta-feira, a China continental tinha 83.644 casos confirmados de coronavírus, informou a autoridade de saúde. O número de mortos por Covid-19 permaneceu em 4.634.