Académica do Lobito constrói campo para formação 

A direcção da Académica do Lobito (de Benguela) está a construir um campo adjacente ao Estádio do Buraco para as camadas de formação, segundo a direcção do clube.

O recinto vai servir para treinos e jogos oficiais para os juvenis e juniores da turma lobitanga nas competições naquele escalão.

A equipa principal da cidade portuária do Lobito vai disputar o próximo Girabola 2020/2021, cujo sorteio da prova está agendado para 29 do corrente mês.

O acto vai acontecer nas instalações da Federação Angolana de Futebol (FAF), na Urbanização Nova Vida, em Luanda, às 10:00.

No recém Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão cancelado devido à Covid-19, doença que assola o mundo, Académica do Lobito ocupava a sexta posição com 33 pontos, ao passo que o Petro de Luanda liderava com 54.