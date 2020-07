Hamilton ganha na Hungria e passa para o comando do Mundial 

Lewis Hamilton, sem surpresa, considerando o domínio incontestado da Mercedes-AMG desde o início da era híbrida, na Austrália-2014, em 124 grandes prémios, os alemães venceram 92!, ganhou a terceira etapa do Mundial de 2020.

O britânico conseguiu o 2.º triunfo da temporada e o 8.º na Hungria (3.º consecutivo), passando a contar com 86 vitórias na carreira, apenas menos cinco do que Michael Schumacher, (ainda) o piloto mais bem-sucedido na história da disciplina (91 vitórias).

O inglês de 35 anos entrou no Hungaroring a seis pontos do ex-líder do campeonato, Valtteri Bottas, e deixou o circuito nos arredores de Budapeste no comando do Mundial de Pilotos, com mais cinco pontos do que o companheiro de equipa, depois de somar o máximo de 26 pontos.

Hamilton, recorde-se, tem como objetivo para 2020 igualar o recorde de sete títulos de Michael Schumacher, enquanto a Mercedes corre atrás do heptacampeonato, registo inédito nos 70 anos de história da Fórmula 1.

Hamilton dominou a corrida de 70 voltas ao Hungaroring (quase…) de fio a pavio, depois de arrancar pela 90.ª vez da primeira posição da grelha de partida.

O campeão mundial perdeu a liderança apenas temporariamente e numa fase precoce de corrida realizada sob o ‘fantasma’ da chuva (volta 4), para trocar os pneus intermédios com que iniciou a prova, ação recomendada pela água que ainda existia no asfalto, por compostos para piso seco.

“Acredite-se ou não, andei sempre nos limites, desfrutando do Mercedes que tenho nas mãos. É incrível como a equipa consegue melhorá-lo de corrida para corrida e de época para época.

O Hungaroring está entre os meus circuitos favoritos e, vencer pela 8.ª vez na Hungria, é muito especial. Mas, ainda não ganhámos nada.

Temos de manter o foco e o ritmo para atingirmos os objetivos», disse Hamilton antes da cerimónia no pódio, desta vez realizado no local habitual, ao contrário do que aconteceu nos dois primeiros grandes prémios da temporada.