MPLA aposta na revitalização das estruturas de base

Falando à imprensa, após um encontro que manteve com os militantes dos diferentes Comités de Acção, constituídos no município sede do Namibe, na cidade de Moçâmedes, disser ser este um dos dois objectivos na sua condição de primeiro secretário.

O segundo objectivo, segundo referiu, trata-se do arranque de um programa local traçado pelo partido, consubstanciado na sua revitalização.

Archer Mangueira apontou a necessidade de se manter de forma regular o contacto directo e permanente com os militantes das estruturas de base, como forma de conhecer melhor os problemas que cada comunidade enfrenta.

“É preciso contacto permanente com os nossos militantes, pois a nossa forma de fazer política é darmos mais vida às organizações de base no sentido que elas sejam as verdadeiras células do partido”, disse o primeiro secretário.

Para ele, é necessário que tais encontros sejam periódicos, por formas a reflectirem sobre os problemas do próprio partido e da sociedade, e, para isso, pretende contar com uma massa militante mais jovem que possa contribuir com ideias, opiniões e sugestões que ajudem no fortalecimento do MPLA e no desenvolvimento do país.

“Os militantes devem ser os portadores de ideias, onde cada um deve dominar os documentos mais importantes do partido, como o estatuto e programa eleitoral sufragado nas eleições, para que de forma clara possa defender as acções em curso”, acrescentou.

Nesta actividade, mais de trinta militantes ingressaram para os diferentes Comités de Acção do partido.