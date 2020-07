Oficializada a saída de Roberto Moreno 

O Mónaco oficializou, neste Domingo, a saída do espanhol Roberto Moreno do comando técnico da equipa.

Contratado no fim de dezembro para suceder ao português Leonardo Jardim, Moreno orientou a equipa em 13 jogos, com saldo de cinco vitórias, três empates e cinco derrotas. Terminou a Liga francesa no nono lugar, fora das competições europeias.

“Os nossos caminhos separam-se mais cedo do que era esperado. Gostaria de agradecer a Roberto Moreno por ter aceitado este desafio. Fez todo o possível para melhorar a equipa, com entusiasmo e muito trabalho. Desejo-lhe o melhor para o futuro”, pode ler-se numa mensagem do vice-presidente do Mónaco, Oleg Petrov.

O croata Nico Kovac, despedido em novembro do Bayern Munique, está a ser apontado como o futuro treinador da equipa.