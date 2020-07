Trump diz que Biden não tem competência para ser presidente e desmente pesquisas

O Presidente norte-americano, Donald Trump, atacou o seu adversário nas eleições de Novembro, o democrata Joe Biden, que chamou de “incompetente” para liderar o país, no momento em que pesquisas de opinião realizadas neste fim-de- semana mostram um desencanto maior do eleitorado com a administração da pandemia por Trump.

Em entrevista ao programa “Fox News Sunday”, da rede de TV conservadora Fox, Trump afirmou que Biden irá “destruir este país” se for eleito a 3 de Novembro.

O Presidente norte-americano fez várias acusações infundadas ou altamente especulativas contra o ex-vice-presidente do seu antecessor Barack Obama, afirmando que o mesmo “triplicaria os impostos” e “deixaria a Polícia sem financiamento”.

Trump também sentenciou que “a religião sairá” da vida dos americanos, referindo-se aos governantes democratas de vários estados que proíbem grandes missas a fim de deter a propagação do novo Coronavírus.

A entrevista foi feita no momento em que novas pesquisas mostram que Biden aumenta a sua vantagem sobre Trump à medida que crescem as dúvidas sobre como o Presidente conduziu a pandemia, em pleno ressurgimento da Covid-19 em muitos estados.

O entrevistador Chris Wallace comentou com o Presidente que uma nova pesquisa da Fox dava a Biden uma vantagem substancial. Já uma pesquisa conjunta realizada pelo jornal “The Washington Post” e a rede de TV ABC News mostra que Biden supera Trump entre os eleitores de todo o país com uma margem substancial de 15 pontos e 55% contra 40% das intenções de voto. Trump alegou que as pesquisas são falsas e afirmou que as da Casa Branca o apontam como vencedor das eleições.