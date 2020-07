Brasil ultrapassa marca de 80 mil mortes por Covid-19 

O Brasil superou, nesta Segunda-feira, a marca de 80 mil mortes em decorrência da Covid-19, após registar mais 632 óbitos no dia, elevando a contagem total de vítimas fatais da doença respiratória causada pelo novo coronavírus a 80.120, informou o Ministério da Saúde.

Em relação ao número de casos, foram notificadas, nesta Segunda-feira, 20.257 novas infecções, o que faz com que o total no Brasil atinja 2.118.646, segundo o ministério. As Segundas-feiras costumam ter níveis mais baixos nas contagens de casos e mortes, em função do atraso no processamento de testes durante o final de semana.

Nos demais dias úteis, as notificações tendem a apresentar patamar mais elevado — a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou na Sexta-feira um tecto de 40 mil a 45 mil casos diários no país. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos e óbitos por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos.