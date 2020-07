N’zeto com nova fábrica de embalar produtos

Uma unidade embaladora, com capacidade de empacotar 60 toneladas de produtos/dia, entrou em funcionamento, neste Sábado, na Fazenda Girassol, localizada na vila do N’zeto, província do Zaire.

Com a inauguração desta unidade fabril, acto presenciado pelo governador provincial do Zaire, Pedro Júlia, a Fazenda Girassol está em condições de começar a exportar banana e mamão para a Europa, com realce para Portugal e França, a partir de Agosto deste ano, disse à imprensa o sócio-gerente do referido empreendimento, João Amaral.

Fez saber que, para o presente ano agrícola, foram cultivados na Fazenda Girassol 238 hectares de terra, sendo 140 para banana e 98 de mamão, contando com uma força de trabalho de mil e 237 trabalhadores, dos quais 27 estrangeiros.

O governador admitiu, na ocasião, que a Fazenda Girassol vai contribuir para o relançamento da actividade agrícola na região e na diversificação da economia nacional.

Reafirmou que o Governo Provincial do Zaire está sempre de “portas abertas” para receber os empresários interessados em investir na região, nos mais variados domínios.

Situado na localidade do Loge Grande, o projecto de iniciativa privada, começou a ser implementado em 2016, numa área de 9 mil hectares, tendo, em 2017, fornecido os primeiros produtos ao mercado nacional.

Além da banana e do mamão, a Fazenda Girassol produz, em grande escala, abacaxis, hortícolas, leguminosas, maracujá, citrinos, entre outros produtos.

O município do N’zeto, localizado a 230 quilómetros de M’banza Kongo, conta com quatro fazendas agrícolas mecanizadas: Girassol, EMCICA, Geocampo e Agri-N’zeto.