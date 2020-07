Álbum visual de Beyoncé: está disponível um novo trailer e cartaz de “Black Is king”

O novo filme é baseado na banda sonora “The Lion King: The Gift” e vai estreiar duas semanas após o primeiro aniversário do lançamento do fenómeno da Disney, “O Rei Leão”. Este filme reimagina as lições do filme de sucesso de 2019, que ensina os jovens reis e raínhas a procurar as suas próprias coroas.

Simultaneamente, foi anunciado o acordo de distribuição com o grupo MultiChoice, que vai tornar “Black Is King” disponível em grande parte do continente africano, incluindo África do Sul, Nigéria, Gana, Etiópia, Namíbia, Camarões, Libéria, Burundi, Senegal, Togo, Somália, Benim, Congo, Quénia, Costa do Marfim, Zimbabué, Malawi, Gabão, Cabo Verde e muitos outros países, através do M-Net do Grupo Multichoice e do Canal+ Afrique.

“Black Is King” esteve em produção durante um ano e apresenta uma impressionante lista de nomes na sua equipa criativa, nomeadamente os realizadores Emmanuel Adjei (filme “Shahmaran”), Blitz Bazawule (filme “O Enterro de Kojo”), Pierre Debusschere (vídeos “Mine” e “Ghost”, de Beyoncé), Jenn Nkiru (filme “Black to Techno”), Ibra Ake (vídeo “This is America”, de Childish Gambino), Dikayl Rimmasch (filme “Cachao: Uno Mas”), Jake Nava (vídeos “Crazy in Love”, “Single Ladies” e “Partition”, de Beyoncé) e o co-realizador e colaborador de longa data de Beyoncé, Kwasi Fordjour (vídeo “Drunk In Love”, de Beyoncé).

Os membros da equipa, nomeadamente co-realizadores, acrescentam também à equipa alguma representação global, contando com a colaboração de Dafe Oboro, Julian Klincewicz, Derek Milton, Meji Alabi, Joshua Kissi, Alexandre Moors e Deon Van Zyl. Filmado em múltiplos locais, a cinematografia do filme capta as belíssimas pessoas e paisagens nos diferentes continentes, começando em Nova Iorque, depois Los Angeles, África do Sul, África Ocidental, Londres e Bélgica.

Ao longo destes locais surge um extraordinário elenco de actores e bailarinos que enriquecem este filme com as suas vibrantes coreografias. Este novo triller dá-nos um vislumbre de alguns dos convidados especiais do filme, que incluem os modelos Aweng Ade-Chuol e Adut Akech; a supermodelo Naomi Campbell; a mãe de Beyoncé, Tina Knowles-Lawson; a actriz vencedora de um Óscar, Lupita Nyong’o; os cantores Kelly Rowland, Pharrell Williams e JAYZ, entre muitos outros. Alguns dos artistas que fizeram parte de “The Lion King: The Gift” também participam neste filme.

“Black Is King” é uma celebração da cultura negra no mundo, e inclui os vídeos das músicas “Already”, “Brown Skin Girl”, “Mood 4 Eva” e “My Power”, que pode ser ouvida neste novo trailer.