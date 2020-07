Covid-19 abranda na África do Sul para 9.300 novos casos

A progressão da covid-19, na África do Sul, conheceu um abrandamento substancial, nas últimas 24 horas, com 9.300 novos casos positivos, menos 4.149 que na jornada anterior, segundo o boletim diário do Ministério da Saúde

É a primeira vez, em mais de uma semana, que o país regista um aumento diário inferior a 10 mil casos, depois de contabilizar mais de 100 mil novos casos em apenas sete dias.

Em sentido contrário, o número de vítimas mortais cresceu para 140 novos óbitos, nas últimas 24 horas, contra os anteriores 85, totalizando agora 5.173 mortos, a cifra mais elevada em África.

Este balanço corresponde a mais de um terço do total geral de baixas da Covid-19, no continente, calculadas em 15.465 mortos, com o restante maioritariamente concentrado, na África do Norte, em particular no Egipto (4352).

Enquanto isso, os 9.300 novos casos positivos aumentaram o número de infecções acumuladas, na África do Sul, para 373.628, ou seja, mais de metade dos cerca de 740 mil contágios registados, até agora, em todo continente africano.

Fora dos 5.173 óbitos, país tem 194.865 pacientes recuperados e 173.590 casos ainda activos e em tratamento.