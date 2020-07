Detido tenta suicidar-se na cela

Um agente da Polícia Nacional de Angola evitou, recentemente, na sela de passagem do Comando Municipal da Polícia Nacional, no Bailundo, o suicídio de um cidadão nacional que ali se encontrava detido, cujo processo em curso no Serviço de Investigação Criminal estava sob responsabilidade territorial do Município do Londuimbali.

O facto aconteceu quando, o agente encarregue de fiscalizar a cela, apercebendo-se da ocorrência de movimentos estranhos no seu interior, notificou o graduado em serviço que, ao abrir a cela, deu com o detido a pendurar-se para tirar a própria vida, recorrendo a um lençol que servia para cobrir-se.

O suspeito, indiciado no crime de furto de uma botija de gás butano de 12 kgs, foi socorrido de emergência ao hospital municipal local para assistência médica. Enquanto isso, decorrem trâmites processuais legais para a sua responsabilização no crime em que vem indiciado.