Pentágono decide o que fazer com F-35 produzidos inicialmente para a Turquia

A montadora Lockheed Martin recebeu um contrato de USD 862 milhões da Força Aérea dos EUA, que inclui a aquisição de oito aeronaves F-35A Lightning II, como resultado da retirada da Turquia do programa F-35, além de seis aeronaves F-35A construídas para a Força Aérea norte-americana, disse o Departamento de Defesa em comunicado de imprensa.

“A Companhia Lockheed Martin Aeronautics [de] Fort Worth, [estado do] Texas, recebe um contrato de USD 861.731.778 para modificação”, segundo a declaração de Segunda-feira (20). “Esta modificação exerce opções para adquirir oito aeronaves F-35A Lightning II do lote 14 […] como resultado da […] retirada da República da Turquia do programa F-35, bem como seis aeronaves F-35A do Lote 14 para a Força Aérea [dos EUA].

”Os caças nunca foram oficialmente entregues à Turquia, pelo que os EUA usarão financiamento do orçamento de 2020 para sua aquisição. O Departamento de Defesa disse que a maior parte do trabalho de modificação dos oito jactos F35A previamente planeados para serem enviados à Turquia para os requisitos da Força Aérea dos EUA será realizada em Fort Worth, no Estado do Texas, El Segundo, no Estado da Califórnia, Warton, no Reino Unido, e vários outros locais.

O trabalho de modificação das aeronaves deverá levar quase seis anos, com prazo planeado até Maio de 2026, informa o comunicado.

Em Julho de 2019, Washington decidiu excluir Ancara do programa de caças F-35 dos EUA devido à compra do sistema russo de defesa anti-aérea e de mísseis S-400, o que causou uma discussão diplomática entre os dois aliados da OTAN. Em Janeiro de 2020, o jornal Daily One informou que estavam em produção 24 aviões F-35 para a Turquia, mas não houve um acordo sobre o que lhes iria acontecer.

Em Junho de 2020, a Força Aérea dos EUA anunciou que tomou posse dos aviões F-35 destinados a Ancara.