ANPG procede esclarecimento sobre processo de Licitação 2020

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) realizou, ontem, em Luanda, uma sessão de esclarecimento às empresas interessadas em desenvolver actividades de exploração e de produção, no âmbito do processo de Licitação 2020

O encontro, com uma participação de mais de 200 empresas interessadas, teve como objectivo a prestação de informações sobre o enquadramento legal e contratual, a certificação das empresas pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, o acesso às terras.

O pacote de dados, os termos fiscais e contratuais, as oportunidades de desenvolvimento regional e fomento do conteúdo local e sobre o Processo de Licitação 2020, cujo arranque está previsto para o último trimestre do presente ano, fizeram igualmente parte das informações prestadas pela ANPG.

De acordo com o Presidente da ANPG, Paulino Jerónimo, as licitações destinam-se a todas empresas interessadas no desenvolvimento e rentabilização do sector petrolífero nacional.

O responsável espera receber propostas de empresas nacionais e estrangeiras e que tenham capacidade e olhem para Angola como um bom destino dos seus investimentos.

“O Executivo e a ANGP estão comprometidos com está dinâmica e com a manutenção da relevância do sector petrolífero em Angola, motivo pelo qual estamos inteiramente disponíveis para ouvir todos intervenientes e seguramente empenhados no sucesso deste no novo processo de licitações “, destacou o responsável.